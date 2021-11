Domenica al Barbera arriva il Potenza, il Palermo senza De Rose e Doda

Il Palermo prosegue la preparazione in vista della gara di domenica prossima (14 novembre) al "Barbera" contro il Potenza. I rosanero vanno a caccia della vittoria stagionale numero 7 reduci dalla brillante prestazione di Andria (seconda vittoria esterna consecutiva). Il rendimento esterno della truppa di Filippi ha consentito di portare morale e punti: il successo a Vibo (1-3) e il 2-0 sul campo della Fidelis. Una sterzata che ha permesso a De Rose e compagni di risalire (mettiamo dentro anche il punto interno contro l'Avellino) al secondo posto in classifica, a quattro lunghezze dal Bari capolista. Il calendario riserva al Palermo due gare casalinghe: domenica contro i lucani e sabato 20 novembre contro la Paganese. I tifosi rosanero sperano in un filotto di vittorie interne per poi tentare di incrementare il ruolino di marcia in trasferta con il match in casa del Picerno. Partita dopo partita con un occhio all'agguerrita concorrenza per il vertice della graduatoria. Alle spalle del Bari capolisa (27 punti), c'è il Palermo al fianco di Catanzaro e Monopoli, tutte a quota 23.

Doda con l'U21 albanese, Luperini al posto di De Rose

Contro il Potenza non ci sarà Doda: il terzino è stato convocato dalla nazionale albanese Under 21 per i match contro Andorra e Slovenia. In difesa Marconi ha ripreso con ottimi voti il posto nella linea a 3 scelta da Filippi con Buttaro e Perrotta, autori di una buona prova contro i pugliesi. In via di recupero Accardi, indisponibile dallo scorso agosto. Il difensore prosegue il lavoro specifico per tornare a disposizione prima possibile. Il capitano De Rose, diffidato, andrà in squalifica dopo l'ammonizione rimediata ad Andria. Al suo posto dovrebbe giocare Luperini, al fianco di Odjer. In attacco il tecnico rosanero dovrebbe confermare Brunori e Fella con Silipo (o Soleri) pronti a subentrare nel corso della gara.

Le probabili formazioni

PALERMO: Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Dall’Oglio, Luperini, Odjer, Valente; Fella (Soleri), Brunori.

Allenatore: Filippi.

POTENZA: Marcone; Cargnelutti, Piana, Gigli, Coccia, Ricci, Zenuni, Sandri, Sepe, Volpe, Salvemini.

Allenatore: Trocini.

Al via il "Laboratorio di Fumetto" a tinte rosanero

Palermo Innovation Lab, incubatore di idee del Palermo FC, ha annunciato la nascita del primo “Laboratorio di Fumetto e Illustrazione sul tema del calcio”, organizzato in collaborazione con Grafimated Cartoon e la Scuola del Fumetto di Palermo. Un’iniziativa che mira a coinvolgere i più piccoli (dagli 8 ai 13 anni) per avvicinarli all’affascinante mondo del racconto per immagini, in questo caso a tinte rosanero. Grazie all’ausilio di fumettisti di comprovata professionalità e competenza nel settore, gli alunni avranno la possibilità di creare qualcosa che, prendendo vita attraverso la cosiddetta “arte sequenziale”, si concretizzerà nella realizzazione delle tavole. Il fumetto, infatti, è uno dei mezzi che permette di utilizzare due delle più antiche eredità dell’uomo: il disegno per comunicare e la parola per costruire. Sarà un’occasione per stimolare in loro il processo creativo e far conoscere il percorso che ogni disegnatore di fumetti deve seguire per creare la sua opera. Il progetto vedrà gli iscritti lavorare in grande e stretta sintonia col fumettista che consentirà loro, al termine del percorso, di realizzare tre tavole illustrative più la copertina.

Il corso si svolgerà tra gennaio e febbraio 2022

Ogni alunno darà vita ad una piccola storia autoconclusiva che parla del Palermo FC (grandi giocatori, periodi storici, imprese dei rosanero), con tanto di ambientazioni e personaggi, che verrà trasformata in disegni e quindi in tavole. Il corso, suddiviso in cinque incontri online da tre ore ciascuno, in orari pomeridiani, si svolgerà cavallo tra gennaio e febbraio 2022. Sarà possibile seguire gli incontri ‘Live’ in modalità a distanza attraverso la piattaforma ‘Zoom’, ma anche riascoltare, o visualizzare per la prima volta, la lezione nelle successive 24 ore rispetto alla diretta.

