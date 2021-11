Palermo-Potenza, contro i lucani difesa a 3 e attacco Brunori-Fella

Il Palermo prepara la sfida di domenica (14 novembre) al Barbera contro il Potenza (ore 14.30). Il tecnico Giacomo Filippi, secondo le ultime indicazioni, è orientato a schierare la difesa a 3 nel match contro i lucani. Schieramento già visto in altre occasioni e che sembra dare maggiore sicurezza ad un reparto che in tredici giornate ha subito 11 gol. Nel 3-5-2 che l'allenatore rosanero ha già collaudato, la linea difensiva, davanti a Pelagotti, dovrebbe presentare la conferma di Marconi perno centrale con Buttaro a destra e Perrotta sulla corsia opposta.

In attacco Fella al fianco di Brunori

Il robusto centrocampo, con De Rose indisponibile per squalifica, dovrebbe vedere Odjer in mezzo con Dall'Oglio e Luperini al suo fianco. Almici sull'esterno destro e Valente sulla sinistra. Al fianco di Brunori, inamovibile in attacco, giocherà molto probabilmente Fella. Nel corso del match dovrebbero trovare spazio e minuti Silipo e Floriano. Domani, sabato 13 novembre, alle ore 12:45, conferenza stampa di Filippi.

I lucani di Trocino in partenza per Palermo

Il Potenza nelle prime tredici giornate del campionato di serie C ha raccolto solo 13 punti in classifica, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Il gruppo è partito oggi (venerdiì 12 novembre) alla volta di Palermo. L'allenatore dei lucani Trocino dovrebbe confermare al "Barbera" il modulo 3-5-2 e la squadra che ha sconfitto il Picerno nel turno precedente. Da valutare le condizioni di Zampa che potrebbe partire dalla panchina e subentrare nel corso del match. Sulla via del recupero Guaita e Romero che potrebbero tornare a disposizione del gruppo. Il club ha presentato il nuovo Direttore Sportivo Giovambattista Martino.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Luperini, Odjer, Dall’Oglio, Valente; Fella, Brunori.

Allenatore: Filippi.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Cargnelutti, Piana, Gigli; Coccia, Sepe, Sandri, Zenuni, Ricci; Salvemini, Romero.

Allenatore: Trocini.

Arbitro: Cavaliere di Paola

Quattro di punti di penalizzazione al Foggia, la nuova classifica

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto 4 punti di penalizzazione al Foggia per violazioni alle normative federali in materia di acquisizione di partecipazioni societarie. Ecco la nuova classifica: Bari 27 punti; Catanzaro, Palermo e Monopoli 23; Turris 22; Avellino, Virtus Francavilla e Taranto 20; Catania 19; Juve Stabia, Foggia 17 (-4) e Paganese 17; Campobasso e Picerno 16; Monterosi e Potenza 13; Messina 12; Latina 11; Vibonese e Fidelis Andria 9.

© Riproduzione riservata