Palermo ko a Catanzaro, l'avventura in Coppa Italia finisce agli ottavi

Si ferma agli ottavi di finale il cammino del Palermo in Coppa Italia di serie C. I rosanero cedono 1-0 al “Ceravolo” di Catanzaro in una gara nella quale non hanno offerto particolari spunti di gioco. Poche le idee in fase offensiva, inconcludenti i cambi operati dal tecnico Filippi nel corso del match. I calabresi, seppur con il minimo sforzo (bel gol dell’ex rosanero Curiale) accedono ai quarti del torneo. Filippi ha mischiato un pò le carte e mandato in campo il Palermo con Massolo tra i pali, in difesa Peretti perno centrale con Marong e Perrotta ai lati; a centrocampo spazio ad Almici, capitan De Rose ed Odjer in messo e Crivello. In avanti Floriano e Valente alle spalle della punta avanzata Soleri. Brunori e Fella in panchina pronti a subentrare nel corso del match. Gara senza particolari sussulti nel primo tempo con iniziative personali per i rosa (tiro a fior di palo di Floriano) e qualche veloce triangolazione ma le difese non subivano pericoli. Nella ripresa Filippi inseriva Dall’Oglio e Silipo ma erano i calabresi a sbloccare il punteggio con la bella girata di Curiale che infilava Massolo. Pronta la reazione del Palermo con lo stop e il sinistro preciso di Silipo con palla di poco fuori. Dentro anche Brunori nella seconda parte della ripresa ma il gioco dei rosanero non decollava.

La prossima avversaria dei calabresi verrà fuori da un sorteggio integrale tra le 8 qualificate che completeranno gli accoppiamenti. Domenica torna il campionato di serie C. Il Palermo sarà impegnato in trasferta sul campo della Fidelis Andria. I giallorossi di Calabro riceveranno al “Ceravolo” l’Acr Messina.

La cronaca

Avvio di gara un po' a rilento per entrambe le squadre in campo. Al 2' lancio di Valente dalla destra per l'accorrente Soleri, anticipato dalla difesa. Al 5' ancora i rosanero con il gran tiro di Almici respinto con difficoltà da Nocchi. Si fa viva la squadra di Calabro al 9' con scambio veloce Vazquez-Curiale ecolpo di testa di quest'ultimo alto sopra la traversa. Al 13' angolo dalla destra di Bearzotti intercettato dall'uscita a pugni chiusi di Massolo. Al 20' conclusione da fuori area di Risolo alzata in angolo da Massolo. Al 31' il cross dalla sinistra di Ortisi per Bearzotti che manca la deviazione volante in sforbiciata. Occasione per il Palermo al 36': precisa conclusione di Floriano con palla che sfiora il palo alla sinistra di Nocchi. Al 37' Nocchi esce di piedi sull'accorrente Soleri e prima del riposo lungo lancio di Cinelli per Bearzotti anticipato dall'uscita di Massolo. Nella ripresa doppio cambio per i giallorossi di Calabro: fuori De Santis e Tentardini, dentro Bayeye e Martinelli. Doppio cambio anche per i rosanero al 54’: in campo Doda e Luperini per De Rose e Almici. Tre minuti dopo gran tiro di Ortisi respinto in angolo da Massolo. Al 60’ ci provava Cinelli con un gran tiro da fuori area ma la mira era decisamente alta. Al 66’ Filippi operava due cambi: in campo Dall’Oglio e Silipo per Floriano. Due minuti dopo i calabresi sbloccavano il match: Curiale girava in porta a due passi da Massolo e trovava l’angolo giusto. Due minuti dopo il sinistro di Silipo terminava di poco fuori. Filippi giocava la carta Brunori (77’) al posto di Perrotta. Quattro minuti di recupero senza particolari sussulti. Triplice fischio: il Palermo si ferma agli di ottavi di Coppa.

Il tabellino

CATANZARO-PALERMO 1-0

CATANZARO: Nocchi 6, De Santis 6 (1’st Bayeye 5.5), Monterisi 6 (76’ Bombagi 6.5), Gatti 6, Bearzotti 6.5, Risolo 6.5 (86’ Welbeck 5.5), Cinelli 6.5, Tentardini 6 (1’st Martinelli 6), Ortisi 6 (76’ Fazio 5.5), Vazquez 6.5, Curiale 7. In panchina: Romagnoli, Branduani,Verna, Scognamillo, Vandeputte, Carlini, Cianci. Allenatore: Calabro 6.5

PALERMO: Massolo 6; Marong 5.5, Peretti 5.5, Perrotta 5.5 (76’ Brunori 5.5); Almici 6 (54’ Doda 5.5), Crivello 6, De Rose 5.5 (54’ Luperini 5.5), Odjer 6; Valente 5.5, Floriano 5.5 (66’ Dall’Oglio 6); Soleri 5.5 (66’ Silipo 6) In panchina: Pelagotti, Lancini, Buttaro, Giron, Mauthe, Fella, Corona. Allenatore: Filippi 5.5

Arbitro: Centi (Terni) 6

Rete: 68’ Curiale

Note: Pomeriggio soleggiato, terreno in buone condizioni. Spettatori: 2mila circa. Ammoniti: Ortisi, Bayeye. Angoli: 5-2. Recupero: 0’; 4’

