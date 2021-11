Palermo eliminato in Coppa Italia, Filippi: "È mancata la cattiveria"

Il Palermo saluta la Coppa Italia di serie C. I rosanero cedono 1-0 al "Ceravolo" di Catanzaro e sono eliminati dal torneo. La rete di Curiale ha messo la firma nella sconfitta in trasferta per la squadra di Giacomo Filippi che adesso deve tornare a lavorare per il resto della stagione in campionato. Domenica De Rose e compagni andranno a giocare sul terreno di gioco della Fidelis Andria.

Il tecnico rosanero: "Dai giocatori le risposte che volevo"

"Mi serviva una risposta e i ragazzi me l’hanno data. C'è il rammarico per non aver conquistato il passaggio al turno successivo. È mancata la cattiveria per portare a casa il risultato, dobbiamo dare continuità con prestazioni e risultato. Abbiamo gestito il possesso palla, la squadra ha disputato un'ottima gara contro una diretta concorrente. Dovevamo essere più incisivi", ha detto l'allenatore di Partinico nel post gara. Palermo che è sceso in campo con il turnover. "Abbiamo fatto bene per oltre un'ora e dopo aver subito il gol il nostro gioco è stato troppo individuale. Qualcosa mi ha dato fastidio. Siamo riusciti a mettere in difficoltà il Catanzaro, dovevamo insistere". Per quanto riguarda le prestazioni dei singoli giocatori, il tecnico ha detto. "Almici ha avuto piccoli acciacchi che hanno rovinato la condizione del giocatore. Oggi ha giocato bene, così come Marong. Anche Peretti ha fatto una buona gara e Crivello per tutti i novanta minuti". Si volta pagina e si lavora in vista della Fidelis Andria. "Giocheremo una partita difficile e dovremo essere pronti", ha aggiunto Filippi.

Calabro "Obiettivo raggiunto, ora testa al Messina"

"Sono contento, quando si passa il turno e si raggiunge l'obiettivo è un dato positivo. Adesso pensiamo a rimetterci in moto, riprendere gli allenamenti con la testa al Messina", queste le parole del tecnico del Catanzaro Antonio Calabro al termine del successo dei giallorossi calabresi che accedono ai quarti di Coppa Italia di C. "Sono gare che ti danno modo di fare delle riflessioni sull'organico, arriverà il momento per tutti e si troveranno pronti. Ho avuto buone indicazioni da parte di tutti anche se a fasi alterne. Adesso hanno bisogno di rifiatare, il campo era molto pesante. Abbiamo abbassato il baricentro del pressing per far correre tutti e dividerci la fatica in campo. La squadra ha accorciato per consentire a tutti di esprimersi al meglio. Quando abbiamo fatto così abbiamo centellinato le energie", ha aggiunto.

© Riproduzione riservata