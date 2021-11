Il Palermo in partenza per Andria, Filippi recupera Marconi e Perrotta

Il Palermo si prepara ad affrontare la trasferta di Andria. Il match contro la Fidelis è in programma domenica 7 novembre con inizio alle ore 14,30 allo Stadio “Degli Ulivi”. I rosanero, reduci dall’eliminazione in Coppa Italia di serie C con il Catanzaro, si rituffano in campionato per provare a dare continuità di rendimento e, soprattutto, conquistare punti per rimanere nei piani alti della classifica. Il pareggio interno con l’Avellino di domenica scorsa ha fornito alcuni spunti al tecnico Filippi ma sotto il profilo della costruzione del gioco, soprattutto in fase offensiva, c’è ancora tanto da lavorare.

Perrotta pronto al rientro, Doda out

Sul fronte formazione, l’allenatore di Partinico può contare sul rientro di Perrotta. Il difensore ha scontato i due turni di squalifica inflitti dal Giudice sportivo per l’entrataccia ai danni di Pierno nel match contro la Virtus Francavilla. Rientra anche Marconi, convocato ma non utilizzato contro l’Avellino. Ancora indisponibile, invece, Accardi che non ha ancora smaltito l’infortunio che lo sta privando del campo da molto tempo. Non sarà della partita Doda, espulso nella gara del “Barbera” contro gli irpini di Braglia.

Filippi torna a schierare la difesa a 3

Il Palermo, contro i pugliesi di mister Ginestra, potrebbe tornare alla difesa a tre. Davanti a Pelagotti, dovrebbero giocare Lancini centrale, Buttaro a destra e il rientrante Perrotta sulla fascia opposta. Marconi potrebbe subentrare nel corso del match. A centrocampo, con Doda squalificato, dovrebbe giocare Almici. L’alternativa ha il nome di Valente con Giron a completare il reparto. In mezzo conferma sia per capitan De Rose che per Luperini. In attacco il nome certo è Brunori. Alle spalle del giovane calciatore dovrebbero agire da trequartisti Silipo e Fella.

Le probabili formazioni

Fidelis Andria (3-5-2): Dini; Benvenga, Alcibiade, Venturini; Zampano, Casoli, Bolognese, Di Noia, Carullo; Bubas, Tulli.

Allenatore: Ginestra

Palermo (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Lancini, Perrotta; Valente, De Rose, Luperini, Giron; Silipo, Fella; Brunori.

Allenatore: Filippi.

Arbitro: Mattia Caldera di Como

Gli assistenti sono Marco Carrelli di Campobasso e Fabio Catani di Fermo, il quarto uomo Sergio Palmieri di Conegliano.

© Riproduzione riservata