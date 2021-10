Il Palermo si rialza subito, Brunori stende la Virtus Francavilla

Il (bel) gol di Brunori consegna al Palermo la vittoria numero 4 in campionato. I rosanero di Filippi, reduci dal ko con la Turris vincono di misura il match serale del “Barbera” contro la Virtus Francavilla. Una gara brutta, nervosa (un’espulsione per parte, più il tecnico ospite) ma vinta. Ed è l’aspetto più importante per squadra e (soprattutto) tecnico. Palermo sceso in campo con Pelagotti tra i pali; linea difensiva composta da Buttaro, Peretti e Perrotta; a centrocampo Doda, capitan De Rose, Odjer e la novità Valente; Silipo e Fella alle spalle di Soleri. Brunori pronto a subentrare nel corso del match. Al 30’ Filippi con un uomo in meno per il rosso sventolato a Perrotta per una brutta entrata ai danni di Pierno. Poco la Virtus che non impensieriva la difesa rosanero nonostante la superiorità numerica. Al 12’ della ripresa il gol di Brunori (entrato al posto di Soleri): l’ex under23 della Juventus dribblava difensore e portiere avversario e infilava l’1-0. Nella seconda parte della ripresa saltavano i nervi Taurino, espulso per proteste. A due minuti del fischio finale brivido per il Palermo con il tiro ravvicinato di Enyan di poco fuori. In pieno recupero espulso anche il portiere Nobile. Domenica prossima (ore 14.30) i rosanero andranno a far visita alla Vibonese che ha pareggiato 0-0 in casa dell’Acr Messina.

La cronaca della partita

Al 6' prima occasione per i rosa con il cross di Valente per la testa di Doda con palla sopra la traversa. Al 9’ tiro di Perez respinto da Pelagotti. Un minuto dopo Ventola cade in area rosanero ma l’arbitro lasciava correre. Palermo timido in fase di costruzione del gioco e con pochissime idee, ospiti a caccia del veloce contropiede. Al 23' ci provava Valente con un tiraccio al volo che finiva alto sopra la traversa di Nobile. Al 26’ espulso un membro dello staff della Virtus Francavilla per proteste. Al 27’ tiro a girare di Silipo bloccato da Nobile. Al 30’ il Palermo in inferiorità numerica: brutta entrata di Perrotta su Pierno e cartellino rosso per il numero 33. Al 37’ Filippi costretto al cambio tecnico con l’ingresso in campo di Luperini al posto di Fella. Al 40' ennesimo tiro da fermo per i rosa ma la mira di Silipo era imprecisa. Brivido per la Virtus Francavilla prima del riposo: calcio di punizione velenoso di Valente, Nobile respinge e Luperini da due passi calciava incredibilmente alto. Ad inizio della seconda frazione di gioco il Palermo inseriva Lancini per Peretti e la Virtus Francavilla mandava in campo Tchetchoua al posto di Prezioso. Al 10’ Filippi giocava la carta Brunori, in campo al posto di Soleri. Due minuti dopo lo stesso attaccante rosanero dribblava difensore e portiere avversario e firmava il vantaggio. Al 30’ Taurino per proteste veniva espulso dal direttore di gara. In pieno recupero espulso il portiere Nobile).

Il tabellino

PALERMO-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

MARCATORE: 12’ st Brunori

PALERMO: Pelagotti 6; Buttaro 5.5, Peretti 5.5 (1’st Lancini5.5), Perrotta 5; Doda 5.5, De Rose 6, Odjer 6, Valente 6 (29’st Giron sv); Silipo 6 (29’st Almici sv), Fella 5.5 (37’pt Luperini 6); Soleri 5,5 (10’st Brunori 6.5). In panchina: Massolo, Marong, Mannina, Mauthe, Floriano, Corona. Allenatore: Filippi 5.5

VIRTUS FRANCAVILLA: Nobile 5, Ingrosso 5.5, Idda 6, Miceli 5,.5, Perez 5, Mastropietro 5.5 (16’st Enyan 6), Caporale 5.5, Pierno 5.5 (38’st Magnavita sv), Prezioso 6 (1’st Tchetchoua 5.5), Ventola 6 (10’st Ekuban 5.5), Toscano 6 (10’st Carella 5.5). In panchina: Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Delvino, Dacosta. Allenatore: Taurino 4,5

ARBITRO: Emmanuele (Pisa) 5.5

NOTE: Serata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori: (abbonati + biglietti): 5192. Espulso al 31’pt Perrotta per gioco falloso, al 30’st il tecnico della Virtus Francavilla Taurino per proteste ed al 44’st Perez per proteste, al 49’st Nobile per gioco non regolamentare. Ammoniti: Ventola, Mastropietro, Miceli, Enyan, De Rose. Angoli: 2-2. Recupero: 2’; 6’.

