Vibonese-Palermo, assenze e dubbi in difesa per Filippi: le probabili formazioni

Archiviato il successo di misura al "Barbera" nel turno infrasettimanale serale di mercoledì scorso, il Palermo di Giacomo Filippi torna in campo domani (ore 14.30) nella gara in trasferta allo stadio "Razza" contro la Vibonese. I rosanero sono al sesto posto con 16 punti, i calabresi al diciassettesimo con 8. Sul fronte formazione persistono dubbi tra assenze e infortuni. Il Giudice sportivo ha comminato due turni di squalifica a Perrotta, rientra invece Dall'Oglio dopo avere scontato una giornata di stop. Ancora indisponibili gli infortunati Accardi e Marconi.

Dubbi sullo schieramento in difesa

In caso di schieramento a tre uomini in difesa Buttaro potrebbe giocare a destra, Lancini centrale e Doda sulla sinistra con l’alternativa Peretti. Non è da escludere la difesa a 4 che Filippi ha dovuto comporre dopo l'espulsione nel match contro la Virtus Francavilla.

A centrocampo Almici dal primo minuto

Almici scalpita per tornare titolare, con il possibile schieramento di Doda nella linea difensiva a tre, le chance aumentano. Conferma per Valente, capitan De Rose mediano e Luperini al suo fianco. Quest'ultimo potrebbe giocarsi una maglia con il rientrante Dall'Oglio e con Odjer.

Brunori punta centrale a caccia di altri gol

Il match-winner della gara di mercoledì sera, Brunori, dovrebbe giocare dal 1' a caccia di altri gol. Sulla trequarti spasio a Silipo a far coppia con Floriano (l'alternativa potrebbe essere Fella). Soleri pronto a subentrare nel corso della partita.

Il Palermo e il "fortino Barbera"

Il Palermo può godere del rendimento positivo al "Barbera" che sembra essere davvero un "fortino" difficile da espugnare per le squadre che ne calcano l'erba. Lo scorso 7 marzo si è annotato l'ultimo ko interno, quando i rosanero hanno perso contro la Juve Stabia. In casa la squadra di Filippi ha raccolto 13 dei 16 punti totali, la migliore nel girone C. La striscia di imbattibilità casalinga prosegue da 11 partite (9 vittorie e 2 pareggi).

Stop fino al 2 novembre per il ds rosanero

Arriva l'inibizione fino al prossimo 2 novembre per il direttore sportivo del club rosanero Renzo Castagnini, colpevole secondo il Giudice sportivo, di “avere avuto, al termine della gara, un acceso e prolungato diverbio con un dirigente della squadra avversaria, rendendo necessario l’intervento dei dirigenti delle due società al fine di separarli e per essersi introdotto all’interno dell’area spogliatoi senza essere legittimato”.

Le probabili formazioni

VIBONESE (3-4-3): Mengoni; Risaliti, Vergara, Mahrous; Fomov, Basso, Gelonese, Mauceri; Spina, Sorrentino, Golfo.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Lancini, Doda (Peretti); Almici, De Rose, Luperini (Dall’Oglio), Valente; Silipo, Floriano (Fella); Brunori.

Arbitro: Fiero di Pistoia.

