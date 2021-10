Palermo contro la Virtus Francavilla per il riscatto: recuperati Almici, Buttaro e Valente

Il Palermo torna in campo domani sera (ore 21) allo stadio "Barbera" nel match valido per la decima giornata del campionato di serie C. L'avversario è la Virtus Francavilla. I rosanero, settimi in classifica con 13 punti, sono reduci dal pesante ko in trasferta al "Liguori" di Torre del Greco. Un 3-0 che non è andato giù ai tifosi ("Vergognatevi" la scritta su uno striscione posto fuori dallo stadio) che puntano il dito ad una squadra che in poco tempo è passata dalla brillante gara vinta contro il Foggia di Zeman al tonfo in terra campana. Palermo dai due volti, Palermo che "spegne" la luce nel corso del match e che non riesce ad alzare la testa.

Assenze in difesa, Brunori prima punta

Prosegue l'emergenza in difesa per i rosa. Nello schieramento che dovrà tenere a bada le offensive della Virtus Francavilla si registra il rientro da squalifica di Buttaro. Al centro del reparto agirà Peretti, nonostante gli svarioni di domenica scorsa, o in alterntativa Lancini. A sinistra Perrotta. Nella zona centrale del campo conferme per Doda e Giron. Con Almici e Valente convocati anche se non al top. Faro del gioco capitan De Rose con Luperini (l'alternativa è Odjer). Dall’Oglio salterà la sfida con la Virtus Francavilla. Il centrocampista rosanero ha subito domenica un cartellino giallo al 33' della ripresa. Era diffidato e salterà il turno infrasettimanale. Il numero 11 ha rimediato cinque ammonizioni nelle ultime 6 partite. In attacco Silipo potrebbe giocare sulla destra e Floriano sul lato opposto (Soleri potrebbe entrare nel corso del match). Prima punta Brunori.

I 22 convocati

Ecco i 22 convocati rosanero per la gara contro la Virtus Francavilla: 1 Pelagotti, 3 Giron, 5 Marong, 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Silipo, 12 Massolo, 16 Mannina, 17 Luperini, 19 Odjer, 20 De Rose, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 29 Almici, 30 Valente, 31 Corona, 33 Perrotta, 36 Mauthe, 54 Peretti, 77 Doda, 79 Lancini.

I precedenti tra Palermo e Virtus Francavilla

Palermo e Virtus Francavilla si affronteranno per la quarta volta tra i professionisti: tre i precedenti con una vittoria per i pugliesi e due per i rosanero. Nell’ultimo confronto al "Barbera" i biancazzurri hanno vinto per 2-1 con i gol di Castorani e Ciccone. Per i rosanero il gol di Valente.

Filippi chiede un "riscatto immediato"

Il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, in conferenza pre-match chiede "un riscatto immediato di una prestazione dove ci sono state amnesie che non ci possiamo permettere. Bisogna lavorare sugli errori perché siamo una squadra esperta, lavoriamo su dinamiche ben precise. Deve far riflettere il secondo gol che abbiamo preso con la Turris". L'allenatore rosanero non cerca alibi: "Passare da una prestazione attenta e determinata (con il Foggia) a una prestazione molto mediocre se non scarsa (con la Turris) non può succedere. Ci siamo assunti tutte le nostre responsabilità per la figuraccia". Sulle difficoltà che sta evidenziando la difesa, il tecnico dice: "Non è stato un errore individuale ma collettivo, si deve lavorare sulla testa di tutti. I leader vanno trovati in più reparti del campo, dobbiamo essere un collettivo sempre e lavorare di squadra, anche quando va male".

Gli inspiegabili "blackout"

"Crisi d'identità? Ho parlato con tutta la squadra e con i giocatori: anche noi ci chiediamo chi siamo. Si parla di di una metamorfosi che ci capita tra dentro e fuori casa. Trovo le risposte nel lavoro durante la settimana che è positivo ma non possiamo andare in campo e lasciare così tante idee nel vuoto. Il Palermo mira a obiettivi importanti e non può avere alti e bassi”. La contestaione dei tifosi? Il lavoro che faccio comporta questi rischi, lo so bene. Se non arrivano risultati giusto mettere l’allenatore in discussione. I tifosi devono incoraggiare la squadra e se poi a fine partita la prestazione non c’è stata, è giusto che contestino”

Almici e Valente tornano disponibili

"Almici e Valente sono disponibili, li abbiamo recuperati - ha detto Filippi - . Le parole di De Rose? Non lasciano spazio a interpretazioni: ha detto che nel loro spogliatoio, se c’è un problema, lo risolvono tra loro. Corona fa parte dal nostro gruppo sin dal ritiro, si allena bene e può fare la sua parte. Puntiamo tanto su di lui". L'allenatore presenta l'avversario: "La Virtus Francavilla di Taurino è una squadra allenata molto bene, compatta ed equilibrata. Sarà molto difficile".

"Palermo devastante in casa", Taurino teme i rosa

“Sarà una partita impegnativa, come confermano i numeri. Il Palermo in casa ha ottenuto 3 vittorie ed un pari contro il Catanzaro, sbagliando tra l’altro un rigore, se ci aggiungiamo la vittoria in Coppa Italia la deduzione è semplice, incontriamo una squadra che in casa è devastante“, ha detto alla vigilia del match il tecnico dei biancaurri Roberto Taurino. "Purtroppo la sorte ci ha riservato la trasferta più lunga nell’infrasettimanale, ma le difficoltà ci devono esaltare e spingere a tirare fuori il meglio di noi”. Un breve bilancio dopo 9 giornate. "La mia idea è che ci sono quattro squadre con organici superiori per qualità e profondità e poi ci sono tutte le altre che hanno valori più o meno simili, tra queste però c’è una squadra che merita una citazione perché con idee, con continuità tecnica, con i giusti innesti e con un grande lavoro di staff e società è ad oggi davanti alle altre ed è la Turris". Sullo schieramento da opporre ai rosa, Taurino dice: "È riproponibile il modulo con una sola punta? Si può giocare in mille modi, per me sono fondamentali le idee che si vogliono sviluppare in relazione alle qualità dei calciatori a disposizione".

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Peretti, Perrotta; Doda, De Rose, Luperini (Odjer), Giron (Valente); Silipo, Soleri; Brunori.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchua, Toscano, Carella, Enyan; Perez, Ventola.

Arbitro: Emmanuele (Pisa)

