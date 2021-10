Palermo-Francavilla, assenze in difesa e dubbi in attacco per Filippi: le probabili formazioni

Ultime disposizioni tecnico-tattiche per Giacomo Filippi in vista della gara in programma questa sera alle 21 allo stadio "Barbera", valida per la decima giornata del campionato di serie C, girone C. Il Palermo riceve la visita della Virtus Francavilla e i rosanero vanno a caccia di un pronto riscatto per dimenticare in fretta al pesante ko rimediato domenica scorsa sul campo della Turris.

Assenze in difesa

L'allenatore del club di via Del Fante deve fare i conti con le assenze che riguardano il reparto difensovo. Non saranno del match, infatti, gli infortunati Accardi e Marconi. Il centrale è stato costretto ad uscire dal campo nel corso della sfida (vinta) con il Foggia per un problema al tendine del retto femorale. Tornano doponibili, invece, Almici, Buttaro e Valente. Assente per squalifica Dall'Oglio: diffidato è stato ammonito a Torre del Greco e dovrà qiundi scontare un turno di stop per squalifica.

Dubbi sulle trequarti, Brunori punta centrale

Linea difensiva composta da Buttaro, Lancini (o Peretti) e Perrotta. A centrocampo gli esterni alti sranno Almici e Valente con capitan De Rose e Odjer (o Luperini) in mediana. In avanti Silipo dovrebbe giocare dal primo minuto al fianco di Floriano (o Fella). Conferma e piene mani per Brunori punta centrale.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Lancini (Peretti), Perrotta; Almici, De Rose, Odjer (Luperini), Valente; Silipo, Floriano (Fella); Brunori.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchua, Prezioso, Carella, Enyan; Perez, Ventola.

Arbitro: Emmanuele (Pisa)

