Palermo: Perrotta salterà due partite per squalifica, inibizione per il ds Castagnini

La brutta entrata di Marco Perrotta ai danni di Pierno al 30' della gara vinta domenica al "Barbera" contro la Virtus Francavilla costa al numero 33 del Palermo la squalifica per due giornate. Il difensore salterà quindi le gare contro Vibonese (in trasferta) e Avellino (in casa).

Brutta entrata su Pierno

Il giocatore è stato sanzionato “per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo durante un’azione di gioco con i tacchetti all’altezza della coscia destra. Misura della sanzione considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario, da una parte e, dall’altra, le modalità del colpo inferto e la sua intrinseca pericolosità", si legge sul referto del giudice sportivo.

Stop fino al 2 novembre per il ds rosanero

Arriva l'inibsione fino al prossimo 2 novembre per il direttore sportivo del club rosanero Renzo Castagnini, colpevole secondo il Giudice Sportivo, di “avere avuto, al termine della gara, un acceso e prolungato diverbio con un dirigente della squadra avversaria, rendendo necessario l’intervento dei dirigenti delle due società al fine di separarli e per essersi introdotto all’interno dell’area spogliatoi senza essere legittimato”.

