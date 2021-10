Il Palermo vince di misura e in dieci contro il Francavilla, Filippi: "Ci abbiamo sempre creduto"

Il Palermo vince di misura ed in inferiorità numerica il match serale contro la Virtus Francavilla. Al "Barbera" decide la rete di Brunori a 12' della ripresa, inserito in campo dal tecnico Filippi una manciata di minuti prima. Lo stesso allenatore rosanero rilegge la vittoria che riscatta il ko di Torre del Greco. "Ci abbiamo sempre creduto - ha detto in conferenza post mach - . L'avversario è tosto e con una buona difesa, tutti l'hanno sottovalutato. Siamo riusciti a contenerli e fare gol sfruttando un’occasione".

Giocare di squadra

“Dobbiamo essere bravi e lucidi a giocare di squadra. Dobbiamo essere costanti ed equilibrati, soprattutto lucidi. Se giochiamo in forma individuale possiamo andare in difficoltà - ha sottolineato il tecnico - . La mia panchina in discussione? Normale che lo sia, mi sento sempre in discussione, nel calcio italiano vengono mandati via gli allenatori anche quando si vince. Adesso c’è da buttarsi nella prossima gara. Bisogna trovare continuità”.

L'impegno dei giocatori

Filippi analizza la prova dei suoi giocatori. "Durante gli allenamenti non ri risparmiano mai, il mio Palermo lo vedo nella voglia di lottare. Voglio che diano tutto per questa maglia e per i tifosi, siamo riusciti a fare gol sfruttando una loro disattenzione, faccio i complimenti ai ragazzi", ha detto il tecnico rosanero.

© Riproduzione riservata