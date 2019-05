Arrivata la sentenza: Palermo retrocesso in serie C. Albanese: "Non ce lo aspettavamo, faremo ricorso"

La sentenza è arrivata. Palermo retrocesso all’ultimo posto della classifica del campionato di serie B appena concluso e quindi in serie C. E’ questa la sentenza del tribunale federale nazionale della Figc sull'illecito amministrativo contestato dalla Procura alla società siciliana. Il tribunale ha invece dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell’ex presidente Zamparini

Accolte anche le richieste della Procura per Giovanni Giammarva, all’epoca presidente del Palermo, e Anastasio Morosi, a cui è stata inflitta un’inibizione rispettivamente di due e cinque anni. Inammissibile, invece, il deferimento nei confronti dell’ex patron Maurizio Zamparini.

COSÌ CAMBIA LA CLASSIFICA DI SERIE B

"Il Collegio - si legge nel dispositivo - ritiene che il quadro emerso dalle vicende sopra descritte appare in tutta la sua gravità, idoneo a porre in evidenza il compimento di una sistematica attività volta ad eludere i principi di sana gestione finanziaria e volta a rappresentare in maniera non fedele alla realtà lo stato di salute della società deferita".

E ancora: "A fronte di tali circostanze, è derivato il compimento di attività chiaramente elusive, idonee a non fotografare la reale situazione della società, proseguite ininterrottamente dal 2015 al 2018 e aventi il loro apice relativamente al bilancio al 30 giugno 2016 le cui alterazioni, per quanto risulta dagli atti oggetto del giudizio, hanno consentito di conseguire l’iscrizione al campionato di calcio 2017/2018. A fronte, pertanto, delle riconosciute responsabilità degli odierni deferiti ed in ragione della gravità degli illeciti, il Tribunale ritiene di accogliere le richieste formulate dalla Procura Federale".

Il collegio presieduto da Cesare Mastrocola si è pronunciato in merito alle accuse di falso in bilancio su quattro esercizi. La richiesta del procuratore federale Pecoraro era appunto quella del Palermo in ultima posizione e dunque Serie C.

Per l’ex patron Zamparini e per l’allora presidente del Collegio sindacale Morosi erano stati chiesti cinque anni di inibizione e la preclusione da incarichi federali, per l'ex presidente Giammarva due anni di inibizione.

Il Palermo rispondeva di responsabilità oggettiva e diretta dei capi di incolpazione elencati nel deferimento del procuratore Pecoraro e dell'aggiunto Chiné, con un'accusa di illecito amministrativo legata all'operazione Mepal-Alyssa. La Procura federale aveva contestato infatti la fittizietà della plusvalenza realizzata tramite la cessione del marchio, sul filone dell'inchiesta già condotta dalla Procura di Palermo.

Entro due giorni le parti (tra cui il Benevento, ammesso come terzo interessato) potranno fare ricorso in Corte d'appello, con un altro giudizio atteso in una decina di giorni. Inevitabile, dunque, lo slittamento dei play-off di almeno una settimana. Con una partita che davvero potrebbe essere solo all'inizio.

Campo, giustizia e società: le foto della lunga stagione del Palermo dai mille volti Pareggio tra Salernitana e Palermo Nuovo pareggio alla seconda giornata: 2-2 contro la Cremonese Prima vittoria esterna del Palermo: 2-1 al Foggia Una doppietta di Nestorovski nel 4-2 al Perugia Prima sconfitta del Palermo in campionato a Brescia Con un gol di Nestorovski il Palermo batte il Crotone Puscas regala i tre punti nella trasferta di Lecce: 2-1 per i rosanero Pari interno per i rosanero contro il Venezia: Struna al 90esimo per l’1-1 finale Nestorovski con una doppietta e un assist per Embalo protagonista del 3-1 a Carpi Puscas regala la vittoria nel 2-1 contro il Cosenza Puscas, Moreo e Murawsky nel 3-0 casalingo contro il Pescara Verona-Palermo 1-1 Pareggio a reti bianche tra Palermo e Benevento Il Palermo espugna il campo del Padova per 3-1 Roberto Stellone critica l’arbitro dopo l’1-1 casalingo contro il Livorno Spezia-Palermo 1-1 Tris del Palermo all’Ascoli: papera del portiere, poi Chochev e Szyminski Gol di Falletti nella vittoria contro il Cittadella nell’ultima giornata di andata Sconfitta interna del Palermo contro la Salernitana per 2-1 Seconda sconfitta di fila per il Palermo: 2-0 per la Cremonese Reti inviolate in Palermo-Foggia Il Palermo batte il Perugia al Curi per 2-1 Pareggio per 1-1 al Barbera contro il Brescia Sonora sconfitta per i rosanero a Cotone: 3-0 Lecce secondo a 54 punti ma deve ancora riposare. Nella foto il gol di Trajkovski nel match vinto 2-1 da Palermo Il Palermo sostenuto dl pubblico si impone per 2-1 sul Lecce Pareggio esterno per il Palermo a Venezia 4-1 casalingo del Palermo contro il Carpi Cosenza-Palermo 1-1 con gol dedicato all’infortunato Chochev Il Palermo si arrende al Pescara per 3-2 Basta un gol al Palermo per battere il Verona Vittoria esterna del Palermo contro il Benevento Il Palermo non va oltre il pari contro il Padova e la Serie A si complica Il rigore di Nestorovski vanificato da due ingenuità. Pareggio di Trajkovski 2-2 casalingo del Palermo contro La Spezia Moreo protagonista del 2-1 contro l’Ascoli Record di presenza al Barbera per l’ultima partita di campionato. Palermo-Cittadella 2-2

Intanto il presidente Alessandro Albanese a Gds.it annuncia ricorso: “Stiamo preparando già l’appello, ci vuole almeno un giorno per leggere tutta la sentenza e quindi preparare l’appello. Non ce lo aspettavamo ma ribadisco la mia fiducia e la nostra serenità. Ci sentiamo nel giusto ancora più di prima”.

