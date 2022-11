Gelindo Bordin a Palermo, i consigli dell'oro olimpico a chi parteciperà alla maratona

Stamani, presso la palestra Oxygen di Palermo, in occasione del Diadora day, si è svolto un seminario con un tutor leggendario. Era presente, infatti, il campione olimpico, oro nella maratona di Seul 1988, Gelindo Bordin. L'atleta, oggi 63enne, ha dato consigli importanti, svolgendo una vera e propria lezione di corsa, ai maratoneti che domenica parteciperanno alla Maratona della città di Palermo. Ha illustrato il percorso della competizione e ha spiegato come approcciarsi alla corsa, dalla semplice camminata alla 42 km. Bordin, nel 1986 e nel 1987, prima di salire sul podio più alto delle Olimpiadi, ha partecipato a due competizioni della Targa olimpica di Palermo. In entrambi le competizioni è arrivato secondo: "Fui battuto in volata - racconta il campione - da Giuseppe Miccoli".

Sempre nella giornata di oggi, l'atleta passerà ai test sulle calzature e alla valutazione dell'appoggio nel negozio Tecnica Sport che si trova all'interno della palestra di via Paruta.

Tra i patrocinanti dell'evento anche l'Endas Sicilia, Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva: “Il ‘Diadora Day’ - dichiara il presidente regionale di Endas Sicilia, Germano Bondì - ha lo scopo di promuovere l’attività fisica e di sensibilizzare sempre più persone alla pratica della corsa come strumento a tutela della salute. Oltre che nella giornata del 18, saremo presenti il 19 col Villaggio dello Sport e il Villaggio del Fitness in piazza, davanti al Politeama, e il 20 alla Maratona di Palermo. Bordin, il nostro ospite d’onore, che non ha bisogno di presentazioni, e sarà protagonista di un intervento dai contenuti tecnici e motivazionali. Ancora una volta Endas si propone come partner istituzionale in favore della promozione dello sport e dei veri valori dello sport”.

