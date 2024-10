Schifani alla convention di Santa Flavia: «Forza Italia è in crescita e non è mai stata così unita»

«Non è il tema di oggi quello di una mia eventuale rielezione, ma il tema è l’identità e la crescita di Forza Italia e la prosecuzione di un sogno che si è trasformato in realtà con Berlusconi che tramite le sue idee e le sue esperienze è ancora con noi e tra la gente che continua votare Forza Italia. Siamo molti soddisfatti della convention di oggi, era necessaria, il partito ce lo chiedeva e stiamo dimostrando con i fatti che Fi è un partito non solo in crescita, ma anche unito e non lacerato come disegnato da certi media, basta venire qui per registrare e verificare come l’unità sia la nostra forza». Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani parlando alla convention del partito che si sta svolgendo a Santa Flavia (Palermo).

«Credo che Fi non sia mai stata così unita come adesso, ringrazia Marcello Caruso, i deputati regionali, la classe dirigenti, i consiglieri comunali di tutta la Sicilia perché fanno parte di una squadra dove ci si ascolta, si parla e poi si decide», ha concluso.