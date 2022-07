Palermo Ladies Open, Sara Errani scalpita: "Voglio tornare tra le prime 100"

La 33° edizione del Palermo Ladies Open è già entrata nel vivo. Un’edizione che si colora come mai d’azzurro e che segna anche un quasi totale ritorno alla normalità con numerosi eventi collaterali, alcuni dei quali vedranno coinvolto il comitato regionale già a partire da sabato. Nello specifico per il main draw, inviti a Sara Errani, una delle beniamine del pubblico del Country, alla marchigiana Elisabetta Cocciaretto e alla toscana Lucrezia Stefanini assai legata alla Sicilia in quanto gran parte del suo staff è palermitano.

Ricco il programma delle attività collaterali al torneo. Il via, già, da ieri con un raduno della FIT e l’inaugurazione della mostra permanente “Le ville Liberty di Mondello” del pittore Salvatore Errante. Mercoledì 20 spazio all’USSI Sicilia con i suoi Premi Estate 2022 ed all’Ordine dei Giornalisti (che sempre in collaborazione con l’Unione Stampa Sportiva) ha organizzato un corso di formazione al quale prenderà parte, tra gli altri anche il capitano della Billie Jean Cup, Thatiana Garbin.

Intanto oggi si torna a giocare e in sala stampa è andata la beniamina del Country Sara Errani: “Non mi sono mai posta grandi obiettivi, ho cercato di dare il meglio giorno dopo giorno. Adesso penso a tornare nelle prime 100, ma non deve essere un'ossessione. Avere un obiettivo può aiutare, ma non deve essere l'unico. Bisogna gestire le cose, allenarsi e fare bene. Tornare nelle prime 100 è qualcosa che ho in testa".

Errani a Palermo è di casa: per l'azzurra due vittorie nel 2008 e 2012 e due finali perse nei derby con Flavia Pennetta nel 2009 e con Roberta Vinci nel 2013. In totale ha partecipato a 13 edizioni dei Palermo Ladies Open. "Più di Palermo credo di aver giocato solo a Parigi - ha detto Errani che debutterà domani nel derby contro Elisabetta Cocciaretto - qui per me è una seconda casa. Ringrazio il direttore del Torneo Oliviero Palma per avermi concesso una wild card". Sara Errani sta attraversando una seconda vita tennistica grazie al successo di una settimana fa in Francia al torneo Wta 125 di Contrexeville.

"Le ultime settimane sono andate bene - ha sottolineato Errani - sono contenta di come sto giocando e sono contenta di aver ritrovato buone sensazioni in campo. Ho una grande passione per il tennis. Per ora ho voglia e sono carica, spero di continuare così. La partita contro Elisabetta? Coccia è fortissima, sta giocando molto bene e sta recuperando negli ultimi mesi dopo l'infortunio. Sarà un match complicato. La favorita a Palermo? Può vincere chiunque”.

