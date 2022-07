Federica Di Sarra ai Palermo Ladies Open, via alle qualificazioni

Si arricchisce di un’altra tennista italiana la pattuglia azzurra ai 33esimi Palermo Ladies Open che inizieranno domani con le qualificazioni al tabellone principale: parteciperà pure Federica Di Sarra, n. 221 della classifica mondiale, ma con un best ranking da n. 192, che è riuscita ad entrare in extremis in tabellone. Si inizia domani alle 16 sui campi in terra rossa del Country Time Club. Di Sarra, 32enne di Fondi, si aggiunge alle 4 Wild Card azzurre che erano state assegnate a Matilde Paoletti (943), Nuria Brancaccio (456), Lisa Pigato (380) e alla siciliana Dalila Spiteri (550) che aveva staccato il pass per le qualificazioni vincendo il Master regionale. Il sorteggio ha messo Spiteri contro la testa di serie numero 1 delle qualificazioni, la rumena Ana Bogdan (108 al mondo, con un best ranking da n. 59). «Sarà sicuramente un impegno gravoso - ha detto la Spiteri - i match più duri vanno, comunque, affrontati subito. Sarà bello giocare nuovamente sul campo centrale e poter contare sul sostegno del pubblico».

Il match tra la beniamina di casa e Bogdan sarà il clou del programma serale di domani sul centrale che torna ad avere la piena capienza di 1.800 posti a sedere. Matilde Paoletti (sempre sul centrale) scenderà in campo alle 16 per affrontare un’altra romena, Gabriela Lee (testa di serie n. 6 delle quali e n. 147 del ranking), a seguire ci sarà la partita tra Federica Di Sarra e la 21enne russa, Anastasia Tikhonova (182 della classifica mondiale). Poi sarà la volta di Bogdan-Spiteri, quindi chiuderà il programma sul centrale il match tra la greca Despina Papamichail (195) e la 20enne Anastasia Zakharova (161). Le altre azzurre impegnate: Lisa Pigato sul campo 2 contro la 31enne statunitense Asia Muhammad (168), mentre Nuria Brancaccio affronterà sul campo 6 la testa di serie n. 3 la 19enne russa Elina Avanesyan (133). I biglietti validi per le partite di qualificazione (sia domani che domenica) avranno un costo che va da 5 a 10 euro. I tagliandi possono essere acquistati sia alla biglietteria del circolo Country in viale dell’Olimpo che sul circuito Vivaticket.

© Riproduzione riservata