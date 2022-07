Spiteri vince il Master siciliano e stacca il pass per il Palermo Ladies Open

Dalila Spiteri, numero 532 della classifica mondiale (ma con un best ranking da numero 434) ha vinto il Master siciliano e si è qualificata per i Palermo Ladies Open, torneo del circuito Wta in programma dal 16 al 24 luglio sui campi in terra rossa del Country Time Club.

La venticinquenne di Licata, che si allena al Country Time Club nell’Accademy di Francesco Cinà, si è guadagnata per la quarta volta di fila la Wild Card per il tabellone di qualificazione battendo in finale al Country, davanti a circa 500 spettatori, la palermitana Virginia Ferrara con il punteggio di 6-0 6-0.”È una bella emozione potere partecipare per la quarta volta di fila al WTA di Palermo - ha detto Spiteri a fine partita - sono felice di essere riuscita a confermarmi anche per quest’anno la siciliana più forte. L’obiettivo? Spero di potere superare qualche turno». Giovedì saranno svelate le altre tre wild card che garantiranno l’accesso direttamente al tabellone principale.

