Palermo Ladies Open, la Paoletti a sorpresa elimina Gabriela Lee. Fuori Pigato e Spiteri

Matilde Paoletti ha eliminato a sorpresa Gabriela Lee dalle qualificazioni dei 33ª Palermo Ladies Open. La 19enne tennista azzurra, numero 943 del ranking, entrata in tabellone grazie ad una Wild Card concessa dalla Fit, ha battuto in 2 set con il punteggio di 7-5 6-2 la rumena, numero 147 della classifica mondiale.

Difficoltà solo in avvio per l'italiana: sotto 1-4, ha rimontato (4-4) ed ha poi annullato 2 set-point sul 4-5 e servizio a favore, per chiudere 7-5 al quarto set-point. Vinto il primo set, il secondo è filato via liscio con un perentorio 6-2. Il risultato ottenuto a Palermo (il più importante nella giovane carriera dell’azzurra) le consentirà di guadagnare circa 180 posizioni nella classifica mondiale.

Per centrare la qualificazione al tabellone principale dovrà superare la 21enne russa Anastasia Tikhonova (182 del ranking) che ha avuto la meglio in 3 set (2-6 7-5 6-3) su Federica Di Sarra. Il match è fissato a chiusura del programma sul centrale (non prima delle 19.45).

Disco rosso anche per Lisa Pigato (380) che ha lottato per 2 ore e 5 minuti perdendo 7-6 6-2 contro la 31enne statunitense Asia Muhmmad (168 della classifica WTA) e per la siciliana Dalila Spiteri (550), eliminata sempre in 2 set (6-2 6-3) dalla spagnola Marina Bassols Ribera (226), entrata quale alternate in tabellone insieme alla brasiliana Gabriela Ce (sconfitta dalla statunitense Louisa Chirico).

Fuori anche Nuria Brancaccio (altra WC) che nel match terminato oltre mezzanotte ha perso contro la 19enne russa Elina Avanesyan (133 del ranking e testa n. 3 delle qualificazioni) per 6-4

Eliminata anche la semifinalista del 2020 al Roland Garros, l’argentina Nadia Podoroska (scivolata alla posizione 211 della classifica) che ha perso 6-4 6-1 con l’austriaca Julia Grabher (144).

Qui di seguito risultati del primo turno di qualificazioni e programma delle partite di domenica 17 luglio.

TABELLONE DI QUALIFICAZIONE

Primo turno

[ALT] M. Bassols Ribera (ESP) vs [WC] D. Spiteri (ITA) 6-2-6 6-3

D. Papamichail (GRE) vs [9] A. Zakharova 6-4 6-4

[ALT] G. Ce (BRA) vs L. Chirico (USA) 3-6 3-6

[WC] L. Pigato (ITA) vs [10] A. Muhammad (USA) 6-7 2-6

[3] E. Avanesyan vs [WC] N. Brancaccio (ITA) 6-4 7-5

F. Di Lorenzo (USA) vs [11] C. Alves (BRA) 5-7 6-2 4-6

[4] R. Masarova (ESP) vs S. Mendez (AUS) 6-4 2-6 6-3

N. Vikhlyantseva vs [7] J. Fourlis (AUS) 4-6 1-6

[5] J. Grabher (AUT) vs N. Podoroska (ARG) 6-4 6-1

E. Jacquemot (FRA) vs [8] L. Jeanjean (FRA) 4-6 3-6

[6] G. Lee (ROU) vs [WC] M. Paoletti (ITA) 5-7 2-6

F. Di Sarra (ITA) vs [12] A. Tikhonova 6-2 5-7 3-6

PROGRAMMA DELLE PARTITE OGGI (domenica 17 luglio)

TURNO DI QUALIFICAZIONE

CENTER COURT starts at 04:00 PM

[4] R. Masarova (ESP) vs [7] J. Fourlis (AUS)

NB 5:00 PM [ALT] M. Bassols Ribera (ESP) vs D. Papamichail (GRE)

NB 7:45 PM [WC] M. Paoletti (ITA) vs [12] A. Tikhonova

COURT 6 starts at 04:00 PM

L. Chirico (USA) vs [10] A. Muhammad (USA)

NB 5:00 PM [5] J. Grabher (AUT) vs [8] L. Jeanjean (FRA)

[3] E. Avanesyan vs [11] C. Alves (BRA

