Palermo, allarme furti con spaccata: le immagini da Louis Vuitton e i casi precedenti

Vetrine rotte, merce mancante e vittime sconfortate: è uno scenario, purtroppo, quasi costante a Palermo. In città è emergenza furti con spaccata, soprattutto nel centro storico. Negli ultimi mesi i casi sono notevolmente aumentati e al danno legato agli oggetti rubati c'è da sommare gli ingenti danni alle strutture, vetrate, portoni, tavoli e banconi. I proprietari degli esercizi commerciali presi di mira vivono tra la paura e lo sconforto.

Gli ultimi negozi ad essere presi di mira sono stati Louis Vuitton in via Libertà e il bar bistrot Villaermosa nell'omonima via. Nel primo caso, ignoti hanno sfondato la vetrata con un martello e una pietra, sottraendo articoli di lusso, nel secondo hanno rotto il vetro e messo a soqquadro il locale cercando presumibilmente contanti. Nell'ultimo periodo, vetri in frantumi in diverse attività commerciali: Terranova in corso Calatafimi, Benetton in via Ruggero Settimo, Gran caffè Torino in via Roma, Ferramenta in piazza Giovanni Meli, la gioielleria ReOro in via Torrearsa, l'enoteca nell’Area Quaroni di via Maqueda, Griffi outlet in via Mariano Stabile, l'agenzia di scommesse in via Campolo all'angolo con via Pacinotti.

E ancora, un negozio di abbigliamenti in via Marchese di Villabianca, Dabbene in piazza Amendola, il panificio Mulone di viale Croce Rossa, un bar-tabaccheria in via Giafar. Un elenco che, purtroppo, giorno dopo giorno si va allungando.

