Palermo, nuova vetrina spaccata: rubati soldi, sigarette e tagliandi gratta e vinci in una tabaccheria

Nuovo colpo con vetrina spaccata a Palermo. I ladri hanno preso di mira stavolta una tabaccheria in viale Lazio. Qualcuno nel cuore della notte ha infranto la porta d’ingresso del negozio e portato via soldi, sigarette e tagliandi del gratta e vinci. Il titolare ha presentato denuncia alla polizia. Gli agenti sono intervenuti e hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza del locale e della zona per risalire agli autori del colpo.

