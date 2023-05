Nuovo colpo degli spacca vetrine a Palermo. I ladri hanno distrutto con un grosso masso la vetrina del negozio della catena di abbigliamenti Terranova, in corso Calatafimi. Qualcuno è entrato e ha portato via la cassa. Il bottino è da quantificare. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza del negozio e degli esercizi vicini per cercare di risalire agli autori.

© Riproduzione riservata