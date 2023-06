Palermo, nuovo furto con spaccata: rubati soldi e sigarette in un distributore di benzina

Ancora un furto con spaccata a Palermo. Questa volta i ladri hanno preso di mira il distributore di benzina Q8 di via Rosario Nicoletti, tra Partanna Mondello e Tommaso Natale.

La scorsa notte, secondo una prima ricostruzione due persone sarebbero arrivate alla Q8 a bordo di un'auto, avrebbero poi spaccato la vetrina del bar-tabacchi con una grossa pietra. Dopo essere entrati hanno rubato denaro e sigarette, per poi fuggire sempre a bordo dell'auto.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia che hanno effettuato i rilievi e individuato le telecamere che potrebbero aiutare nelle indagini. Il bottino è ancora da quantificare. Le immagini delle telecamere sono state sequestrate e la polizia sta indagando per risalire ai responsabili.

L'ultimo furto con spaccata a Palermo, non andato però a buon fine, si era verificato lo scorso 5 giugno. Un giovane aveva tentato di infrangere la vetrina del negozi «Ottica Lipari» in via Ludovico Ariosto e successivamente aveva danneggiato il vetro dell’ingresso, prima di scappare. Del tentato furto si sono accorti i titolari dell’attività commerciale, grazie al circuito della videosorveglianza, che hanno chiamato il numero di emergenza. Ancora qualche giorno prima, altra rapina con spaccata presso il negozio della catena di abbigliamenti Terranova, in corso Calatafimi. I ladri avevano distrutto con un grosso masso la vetrina e avevano portato via la cassa.

Dai Compro Oro ai tabacchi, dai ristoranti ai panifici: a Palermo continua l'emergenza furti con spaccata con i commerciati che vivono in un clima non proprio sereno.