Palermo, ecco il video dell'arresto di Matteo Messina Denaro: era in clinica sotto falso nome

Ecco il video dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Visibilmente ingrassato rispetto alle ultime foto conosciute su di lui che risalgono a diversi anni fa, tenuto sotto braccio dai carabinieri ha attraversato a piedi in manette per alcune centinaia di metri il viale della clinica dopo l'arresto arrivando in strada, prima di essere portato via su un mezzo dei carabinieri del Ros.

Il boss Messina Denaro un anno fa era stato operato alla clinica Maddalena e da allora stava facendo delle terapie in day hospital nella clinica privata. Nel documento falso esibito ai sanitari c'era scritto il nome di Andrea Bonafede.

Ma al momento dell'arresto ha ammesso di essere lui il superlatitante. "Come ti chiami?", gli hanno chiesto i carabinieri. "Sono Matteo Messina Denaro". Il capomafia avrebbe cercato di allontanarsi alla vista dei carabinieri. Un tentativo di pochi istanti fermato dai carabinieri.

