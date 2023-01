Matteo Messina Denaro, arrestato anche Giovanni Luppino: "In clinica con il boss"

Matteo Messina Denaro non era solo alla clinica La Maddalanea. Insieme a lui, infatti, come si vede dal video, è stato arrestato anche Giovanni Luppino, di Campobello di Mazara, accusato di favoreggiamento.

Commerciante di olive, agricoltore di mestiere, incensurato, è stato lui a portare Messina Denaro in macchina a Palermo. Luppino è di Campobello di Mazara, paese vicino a Castelvetrano, città natale del boss. Da qualche tempo gestiva, insieme ai figli, un centro per l'ammasso delle olive cultivar Nocellara del Belìce proprio alla periferia di Campobello di Mazara. La sua funzione è quella di intermediario tra i produttori e i grossi acquirenti che, in zona, arrivano dalla Campania.

Intanto sono state perquisite alcune abitazioni di Campobello di Mazara e Castelvetrano. Uomini del Ros dei carabinieri e del comando provinciale di Trapani sono entrati anche in casa dei parenti di Messina Denaro.

A Campobello di Mazara i carabinieri hanno perquisito anche la casa del fratello, Salvatore Messina Denaro, mentre a Castelvetrano i militari sono andati nell'abitazione della sorella Patrizia Messina Denaro, dove vive anche la mamma del boss, Enza Santangelo.

