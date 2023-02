Palermitano sparò in aria nella discoteca Mob: per due anni divieto di entrare nei locali notturni

Per due anni non potrà mettere piede nei pub e nelle discoteche di Palermo e provincia. Il provvedimento, il cosiddetto daspo willy, riguarda il 18enne dello Zen Manuel Catalano che lo scorso 24 dicembre sparò colpi di pistola all'interno della discoteca Mob di Villagrazia di Carini, durante una rissa che coinvolse molte persone.

A emettere il divieto è stato il questore Leopoldo Laricchia. Il giovane era stato arrestato per aver sparato in aria nel nel locale in quel momento pieno di persone, circa mille, scatenando il panico e fuggi fuggi generale. È ancora in corso di accertamento se l'arma fosse caricata a salve o con proiettili veri.

Per quell'episodio il questore era già intervenuto con la sospensione della licenza alla discoteca per 30 giorni. Adesso il nuovo provvedimento, stavolta nei confronti del giovane palermitano, e che avrà la durata massima prevista dalla legge, ovvero due anni dal momento in cui scadrà la misura cautelare cui è stato sottoposto. Per lo stesso periodo di tempo il giovane dovrà presentarsi nei weekend in un ufficio di polizia, misura convalidata dall’autorità giudiziaria.

