Il negozio svaligiato a Palermo, il titolare: «Nel video si vede tutto, servono più controlli»

Pochi secondi per fare irruzione nel negozio. Ignazio Caccamo, titolare dell’esercizio commerciale preso di mira dai ladri in corso Camillo Finocchiaro Aprile, a Palermo, guarda il video e racconta: «Le immagini registrate dalla nostra videocamera di sorveglianza parlano da sole. Era da poco passata la mezzanotte quando i ladri sono entrati in azione. Chi ha agito sa cosa rischia ma non per questo si ferma. Ormai questi furti sono troppo frequenti, noi commercianti chiediamo che i controlli notturni vengano potenziati».

