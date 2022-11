Palermo, una Fiat Panda come ariete per spaccare la vetrina della profumeria e svaligiarla

Le immagini del sistema di video sorveglianza della profumeria Dabbene in piazza Amendola hanno ripreso il furto messo a segno ieri. Si vede una Fiat Panda che era stata rubata in precedenza che arriva nei pressi del negozio. Per ben tre volte in retromarcia l’auto colpisce la vetrina fino a fare rompere il vetro e scardinare la porta.

A questo punto scende un giovane con un giubbotto blu e un cappuccio e porta via profumi e cosmetici. Con la stessa vettura con cui sono arrivati i due fuggono via dopo pochi minuti. Sul furto indaga la polizia di Stato che ha acquisito le immagini e cercato tracce utili per risalire agli autori. In passato in altri centri della profumeria Dabbene sono stati tentati colpi simili.

