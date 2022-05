Chiara Ferragni saluta i fan a Villa Igiea: foto, sorrisi e lacrime sotto la pioggia di Palermo

Quando è scesa dal van nero e si è avvicinata al cancello, sotto la pioggia, decine di ragazzine hanno gridato all'unisono. Sono rimasti fuori dai cancelli di Villa Igiea per tutto il pomeriggio, nonostante la pioggia, e alla fine è arrivata. Chiara Ferragni, in questi giorni a Palermo per festeggiare i suoi 35 anni, ha salutato una ventina di ragazzine accompagnate dai genitori, sotto la pioggia.

Tra i ragazzini c'è anche Gaia, 9 anni borsetta, scarpe e mollettine della Ferragni: occhi azzurri e lentiggini, in lacrime dopo che il suo idolo le ha stretto la mano dicendole che era una bellissima bambina.

Chiara, scesa dall'auto con i vetri oscurati, con la sua inconfondibile giacca in pelle verde, è andata incontro ai fan accompagnata dal marito Fedez e ad alcune guardie del corpo. Foto, grida, sorrisi e lacrime di emozione, come da manuale. Pochi minuti che sono però bastati a ripagare l'attesa in un pomeriggio palermitano tutt'altro che primaverile.

nel video le interviste a: Marianna Di Maio e Federica Palumbo

© Riproduzione riservata