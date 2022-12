Lusso, l'hotel Villa Igea di Palermo tra i più belli al mondo anche per Condé Nast Traveller

La rivista di viaggi di lusso Condé Nast Traveller mette Villa Igiea tra gli hotel più belli al mondo. Un riconoscimento importantissimo a seguito dei lavori portati avanti dal magnate dell’hotel Rocco Forte, che nel 2021 ha cambiato il volto del prestigioso resort, un tempo tenuta privata dei Florio, tra le famiglie più ricche di Italia, riportandolo al suo splendore dopo decenni di buio.

Adesso, la struttura che si affaccia sul porticciolo dell’Acquasanta è stata inserita nella importante Gold list 2023 della rivista: «È in netto contrasto con la selvaggia Palermo», si legge. «Una volta arrivati - prosegue la descrizione dello storico albergo - vi sembrerà di aver viaggiato dall'altra parte della Sicilia, non solo a 10 minuti dal centro della città».

Un viaggio in un’altra dimensione dove «la sua piscina, i bar e le camere sembrano una sorta di sfarzosa club house per le famiglie della dinastia europea, che si riuniscono per l'ora dell'aperitivo in abiti eleganti e mocassini sulla terrazza all'aperto con vista sulla baia, un pianista elegante che solletica gli avori nell'angolo».

