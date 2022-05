Chiara Ferragni a Palermo, domenica altro party esclusivo a Palazzo Ajutamicristo

Ci sarà una seconda festa per Chiara Ferragni, un ricevimento molto più esclusivo di quello che andrà in scena a Villa Igiea, dove l'influencer più famosa d'Italia darà un party per i suoi 35 anni. Domenica infatti è previsto un pranzo nella location di palazzo Ajutamicristo, in via Garibaldi, con una trentina di invitati.

Il catering, secondo alcune indiscrezioni arrivate questo pomeriggio, dovrebbe essere a cura dello chef Natale Giunta. Nessuna conferma ufficiale e bocche cucite, ma nel palazzo è evidente che qualcosa si sta muovendo, come testimonia, ad esempio, un camioncino con una scala mobile che sembra essere utilizzata per caricare e scaricare tutta l'attrezzatura del caso.

Intanto la Ferragni si è resa protagonista di un mini tour di Palermo in attesa della festa di compleanno, visitando la la Palazzina Cinese e Palazzo Butera, postando le foto sul suo profilo Instagram.

La Sicilia è nel cuore dei Ferragnez che nel 2018 sono convolati a nozze a Noto e spesso trascorrono nell'Isola parte delle vacanze. E adesso il weekend a Palermo per un altro evento, i 35 anni dell'influencer. Arrivata ieri nel primo pomeriggio a Villa Igiea, la Ferragni ha fatto un giro in hotel scattando diverse foto, alcune in pose sexy, con il mare sullo sfondo. Nel pomeriggio la fashion blogger ha poi salutato una ventina di ragazzine accompagnate dai genitori, sotto la pioggia.

video di Maria Vera Genchi

© Riproduzione riservata