Il video dai Rotoli di Palermo con gli alberi abbattuti dal vento che hanno sventrato le tombe

Grossi alberi sulle tombe e sui viali del cimitero dei Rotoli di Palermo. Un disastro causato dal forte vento che nei giorni scorsi ha colpito il capoluogo. Una spettacolo impressionate con le sepolture colpite e in alcuni casi sventrate dagli alberi venuti già e che hanno travolto e distrutto tutto: lapidi, vasi, lumini, fotografie dei defunti.

Un colpo al cuore per i cari che si sono recati in questi giorni al camposanto, testimoniato anche da questo video inviato alla redazione di Gds.it da Maria Traina.

Il bilancio della situazione ai Rotoli dopo l'ondata di maltempo, parla di ventuno alberi caduti, di cui quindici piombati sui sepolcri che sono adesso danneggiati e irraggiungibili. Una conta dei danni fatta anche dall’assessore comunale ai Servizi cimiteriali, Toni Sala, che subito dopo la notte di tempesta si era recato al cimitero.

Sulla vicenda intervengono il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Igor Gelarda e Giuliana Sgroi, responsabile dipartimento famiglia Lega: "Non si può fare molto contro la furia del vento - dicono - ma è anche vero che da decenni non si effettuano più controlli e potature degli alberi all'interno del cimitero. Situazione analoga a quella che esiste già in città. Gli alberi, qualsiasi tipo, anche quelli più longevi come i cipressi, vanno sempre controllati e manutenuti. Quello che va immediatamente fatto adesso è un controllo di tutti gli alberi presenti all'interno del cimitero per evitare che la prossima volta questo spettacolo si possa trasformare in tragedia".

