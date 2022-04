Il cimitero dei Rotoli di Palermo chiuso fino a martedì, pericolo crollo di alberi

Il cimitero dei Rotoli di Palermo chiude fino a martedì 2 aprile. Il timore è che, visto il vento previsto in questi giorni, ci possano essere nuovi crolli di alberi, come avvenuto nel scorse settimane. "A causa del pericolo di possibili crolli delle alberature - si legge in una nota di Palazzo delle Aquile -, stante la palesata instabilità delle stesse ed il concomitante forte vento, è stata disposta in via precauzionale ed a tutela dell'incolumità pubblica la chiusura ai visitatori del cimitero di Santa Maria dei Rotoli".

I cancelli del camposanto resteranno chiusi oggi (23 aprile), domenica 24 aprile, lunedì 25 aprile e martedì 26 aprile.

Sarà consentito l'accesso alle sole autofunebri che trasportino defunti. "Fino a cessato pericolo le salme verranno accolte nei depositi ma, a tutela dell'incolumità anche del personale operante, non si procederà ad alcuna tumulazione".

In occasione dell'ultima ondata di maltempo sono stati cinque gli sradicati e finiti sulle tombe e sui viali del cimitero dei Rotoli. Cipressi e pini «uccisi» dal forte vento, come le centinaia di bare stipate nei depositi da mesi.

