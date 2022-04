Palermo, la bufera ferma di nuovo tutto al cimitero dei Rotoli

Tuoni, fulmini ma soprattutto vento aggravano la situazione già infernale del cimitero dei Rotoli che resta chiuso alle visite almeno fino a martedì. Ma non solo. Ieri la direzione ha dovuto stoppare pure le tumulazioni dei morti con tanto di auto e parenti al seguito e che non hanno potuto raggiungere le proprie sepolture. Alberi e pietroni erano sparpagliati sui viali e non si poteva transitare. Quindi, feretri tutti in deposito. Forse oggi un piccolo spiraglio: i carri funebri potranno scortare il defunto se la sua destinazione è in una sezione sicura, ma in solitaria. Famiglie, accompagnamento e lacrime resteranno comunque fuori dai cancelli. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Connie Transirico.

