Ponte Corleone, nella notte piazzati new jersey e segnaletica: via alla corsia unica

Cambiata la viabilità sul Ponte Corleone. Questa notte gli operai dell'Anas hanno lavorato per piazzare i new jersey in cemento lungo la corsia lato carcere Pagliarelli del ponte che collega la circonvallazione di Palermo con l'autostrada. Posizionata anche la nuova segnaletica stradale che prevedono il limite di velocità a 60 chilometri orari.

Sul posto, questa mattina, gli uomini della polizia municipale per dare una mano a far defluire il traffico che ha subito pesanti ripercussioni, soprattutto in uscita dalla città, in direzione di Catania.

Secondo le nuove modalità, per 250 metri prima e fino a fine ponte - si legge nell'ordinanza del Comune di Palermo -, è stata ridotta la sezione di ciascuna delle due carreggiate in entrambi i sensi di marcia, con l’istituzione di un’unica corsia centrale larga 3,50 metri con delineatori invalicabili (guard rail, cordoli e new jersey), che saranno interrotti, per consentire l’accesso e l’uscita nell’area di sosta prospiciente il Baby Luna e l’uscita del varco di immissione nella corsia centrale in direzione Trapani.

Da 200 metri ed ad ogni 50 metri prima dell’accesso nella corsia centrale - si legge ancora nell'ordinanza -, in entrambi i sensi di marcia, saranno installati segnali di strettoia simmetrica, a 100 metri prima e dopo il ponte, in entrambi i sensi di marcia, è stato istituito il limite di velocità a 60 km/h. Infine è stata disposta la chiusura al transito veicolare dei due marciapiedi sino a che non vengono ripristinate le barriere di protezione. Inevitabilmente ci saranno disagi, ma questi interventi, magari, ne segneranno anche la fine.

