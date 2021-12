Ponte Corleone, Sicindustria e opposizione contro il Comune: "Palermo è allo sbando"

Il caos del Ponte Corleone all'amministrazione comunale non l'hanno perdonata. Il mondo imprenditoriale, così come l'opposizione politica (tralasciando i social) si schierano contro il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e la sua giunta e quel provvedimento che ha ridotto il passaggio sul viadotto nel cuore delle vacanze di Natale.

Sicindustria non ha esitato a definire Palermo "allo sbando": "La scena che si è mostrata agli occhi di tutti ieri sul ponte Corleone è l'ennesima istantanea di una città alla deriva" dice Giuseppe Russello, presidente di Sicindustria Palermo.

Gli industriali si pongono una serie di domande per cercare di far luce su quali siano le prospettive: "Chi sta lavorando alla messa in sicurezza di questa arteria? Qual è il cronoprogramma? Qual è il progetto di potenziamento strutturale che, in un posto civile, dovrebbe essere realizzato in pochi mesi? C'è qualcuno che per Natale lavorerà così da garantire alla città la fruibilità di una via di collegamento così importante? Quali sono le ragioni per le quali non riusciamo ancora ad attraversare regolarmente una delle poche strade di scorrimento veloce di Palermo?".

Traffico impazzito a Palermo, 3 ore in viale Regione per superare il Ponte Corleone Corso Calatafimi Auto a passo d’uomo in corso Calatafimi Caos a Palermo Incolonnamenti e disagi Traffico bloccato in viale Regione Siciliana Disagi alla circolazione Viale Regione Siciliana Le code alla Circonvallazione

Non meno duro l'attacco dei consiglieri comunali dell'opposizione a Palazzo delle Aquile. "Questo - dice il capogruppo della Lega a Palermo, Igor Gelarda - purtroppo sarà lo scenario che si presenterà ai palermitani nei prossimi mesi, forse anni. Abbiamo chiesto che intervenga anche la Protezione Civile. Mentre non possiamo che augurarci che lo spirito del Natale illumini Giusto Catania (leggi l'intervista all'assessore) e gli faccia immediatamente sospendere la ZTL non solo per Natale e Santo Stefano, ma anche per tutti gli altri santi giorni che i palermitani resteranno bloccati nel traffico".

Sulla vicenda è intervenuto anche il capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale, Dario Chinnici che definisce quello del Ponte Corleone "un disastro di cui il sindaco deve rispondere alla città, ai commercianti, alle famiglie, agli automobilisti, a chi ha perso appuntamenti di lavoro, a chi ha sprecato intere ore a causa dell'improvvisazione di un'amministrazione comunale affidata a incompetenti improvvisati".

© Riproduzione riservata