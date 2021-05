Omicidio alla Vucciria, la scientifica in via dei Cassari: si indaga su un casco trovato a pochi metri

Scientifica al lavoro in via dei Cassari a Palermo dove, la scorsa notte è stato ucciso con almeno 3 colpi di arma da fuoco Emanuele Burgio, 26 anni. Burgio è figlio di Filippo già condannato per mafia e considerato il cassiere del clan di Porta Nuova e uomo del boss Gianni Nicchi.

La polizia che indaga sulla sparatoria, sta cercando di ricostruire le fasi e la dinamica dell'agguato avvenuto intorno all'1 della notte.

A pochi metri da via dei Cassari è stato trovato dagli investigatori un casco, abbandonato in una fioriera, che è al momento oggetto di analisi.

Gli uomini della Squadra Mobile di Palermo hanno portato in questura per interrogarle una serie di persone. Si tratterebbe di uomini del quartiere del Borgo Vecchio con cui la vittima aveva avuto dei contrasti.

