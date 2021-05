Tre sicari, gli spari e la fuga: un agguato per eliminare Emanuele Burgio

L'omicidio di Emanuele Burgio, il 26enne ucciso la scorsa notte a Palermo, è avvenuto nei pressi della trattoria Zia Pina, nel quartiere della Vucciria, gestita dalla famiglia del giovane.

Tre uomini sarebbe arrivati a bordo di due scooter. Uno di loro ha fatto fuoco contro la vittima. Tre, quattro colpi che non hanno dato scampo al giovane. Nessuna lite, dunque. Un agguato.

Le indagini sono coordinate dalla Dda di Palermo. Burgio non è stato mai arrestato. Gli agenti della squadra mobile stanno indagando sui contrasti nello spaccio di cocaina tra gruppi criminali della Vucciria e del Borgo Vecchio. Quando è arrivata la polizia sul luogo dell'agguato la zona era stata ripulita.

Gli agenti della scientifica hanno trovato tracce di sangue in via dei Tintori e un casco dentro una fioriera davanti all'hotel La Serenissima di via Chiavettieri e lo hanno sequestrato.

