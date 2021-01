A Palermo l'addio ad Antonella, il funerale celebrato dall'arcivescovo Lorefice

In molti questa mattina sono intervenuti nella chiesa della Magione di Palermo per il funerale di Antonella Sicomoro, la bambina di 10 anni del quartiere Kalsa morta soffocata per un tragico gioco su TikTok. I funerali sono stati officiati da monsignor Corrado Lorefine, l'arcivescovo del capoluogo siciliano.

Lacrime, applausi e fuochi d’artificio hanno accompagnato, verso la chiesa della Magione l’arrivo del feretro di Antonella. A poca distanza dalla casa della piccola, una folla commossa si è raccolta davanti alla chiesa nel giorno dei funerali. La bara bianca è stata portata in spalla dai familiari più stretti e tenuta in alto per alcuni istanti come estremo omaggio, mentre venivano fatti esplodere i botti. Vicino, fasci di palloncini bianchi e rosa in attesa di essere liberati.

Presenti anche Laura Pollichino, la preside della scuola Perez Madre Teresa di Calcutta, frequentata dala bambina, e il sindaco di Palermo. «Veramente un dramma per l’intera città - ha detto Loeluca Orlando - che condivide il dolore della famiglia per la tragica morte di una bambina. La potenzialità enorme di un social ha fatto scoppiare una tragedia che invita tutti alla riflessione sull'uso di questo strumento».

