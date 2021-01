Gioco mortale su TikTok a Palermo, il papà di Antonella: "Non riuscirò mai a spiegarmelo"

«I funerali si faranno martedì alle 11 in piazza Magione, lo so che la gente ci è vicina ma il dolore è troppo grande. Troppo pesante». Angelo Sicomero è un uomo sconvolto dalla tragedia che si è abbattuta sulla sua famiglia. Da due giorni - scrive Vincenzo Giannetto sul Giornale di Sicilia in edicola - la piccola Antonella non c’è più e quella casa della Kalsa in cui viveva assieme alle due sorelline e ai genitori ora è un luogo di lacrime e di lutto.

«Non me lo so spiegare nemmeno io cosa è successo - ha ripetuto Angelo Sicomero -, non avevo capito niente di queste cose. Era una bambina serena, buona. Si era appassionata ai social ed è stata lei che mi ha spiegato per la prima volta che cosa voleva dire la parola followers. Il suo sogno era diventare famosa...».

Le foto caricate sugli account di Facebook e di Instagram, sorridente e allegra, raccoglievano like e cuoricini. Ora tantissimi commenti addolorati: «Riposa in pace, piccola», «Riposa in pace, piccolo angelo». Pochi istanti e una famiglia semplice (padre, madre, tre figlie e un’altra creatura in arrivo) è piombata nella disperazione. Per Sicomero, muratore, una vita tranquilla, ora assieme alla sua famiglia il mondo è un incubo senza la piccola Antonella.

