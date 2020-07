Palermo, viale Regione il giorno dopo il nubifragio: fango dentro le auto, scene da apocalisse

Scene apocalittiche questa mattina in viale Regione Siciliana a Palermo all'indomani del nubifragio che si è abbattuto per due ore nel capoluogo mandano in tilt una delle arterie principali e allagando tutti i sottopassaggi.

Nella notte i vigili del fuoco hanno continuato le attività di drenaggio per togliere l'acqua e consentire di accertare l'eventuale presenza di persone rimaste intrappolate all'interno delle proprie auto sepolte dal fango. Una Seat Ibiza bianca estratta da un sottopassaggio ancora allagato di via della Regione Siciliana è risultata vuota. Il ritrovamento della vettura da parte dei vigili del fuoco ha fatto per alcuni attimi temere il peggio.

Poi, è stato tirato un sospiro di sollievo quando è stato accertato che all’interno non c'era nessuno. I vigili hanno recuperato il libretto del proprietario e sono in corso accertamenti. Probabilmente si tratta di uno di coloro che sono riusciti a mettersi in salvo a nuoto.

"Con ecoscandaglio non siamo riusciti ad individuare altri mezzi - fanno sapere i vigili del fuoco -. Aspettiamo di drenare completamente la strada per riuscire ad attraversare dall’altra parte".

Intanto, come si vede dalle immagini, tanto fango e detriti sono rimasti sull'asfalto dopo il drenaggio dell'acqua. Si vedono anche auto completamente allagate, distrutte e ammassate tra loro.

