Nubifragio a Palermo, la testimonianza del camionista: "Un ragazzo travolto dall'acqua". Paura anche a Baida

"Ho visto un ragazzo scendere dall'auto, mi ha detto che dentro la macchina c'era la moglie. Volevo dargli aiuto ma non ci sono riuscito. L'ho visto allontanarsi, ma poi è scomparso, travolto dall'acqua". In questo video la testimonianza dell'autotrasportatore che ieri ha descritto alla polizia le scene di terrore dopo il nubifragio che ha colpito Palermo. Dopo il suo racconto sono partite le ricerche di eventuali dispersi.

Il bilancio dell'attività dei vigili del fuoco è di oltre 300 interventi complessivi, molti dei quali ancora in corso, e lo sgombero di diverse abitazioni. I pompieri hanno fatto evacuare diverse palazzine a rischio di crollo tra via Marabitti e via Spedalieri. In alcuni edifici sono presenti delle crepe vistose all'esterno e i residenti non sono riusciti a chiudere le porte d'ingresso.

Questa mattina le squadre dei vigili del fuoco, coordinate dal comandante provinciale Agatino Carrolo, oltre alle operazioni nei sottopassi di viale Regione Siciliana, sono intervenuti anche nella zona di Baida dove un torrente di acqua e fango ha trascinato diverse vetture per centinaia di metri.

© Riproduzione riservata