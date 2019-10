Santana la scommessa vinta di Mirri: "Darò tutto per il Palermo"

Nel segno dell’otto. Il Palermo centra l’ottava vittoria consecutiva e aumenta il vantaggio sulle seconde in classifica ad otto punti. Successo dopo successo, il Palermo viaggia a gonfie vele e inizia a correre verso un traguardo che spera di tagliare con largo anticipo.

Carattere, determinazione e soprattutto qualità, ingredienti che stanno permettendo ai rosanero di correre verso l’obiettivo della promozione. La qualità passa anche dall’esperienza di giocatori come Mario Alberto Santana, scommessa al momento vinta dal presidente Dario Mirri.

Santana corre come un ragazzino e ha ancora i colpi del veterano, come ieri nel match contro il Licata: “Siamo una squadra che cresce di partita in partita – ha detto l’argentino – . Abbiamo affrontato una squadra vera ma abbiamo dimostrato di avere gli attributi. È bello sentire il calore dei tifosi, sono felice. So che posso migliorare ancora fisicamente, l’importante è aiutare i compagni sempre. Devo essere il primo a dare l’esempio, darò tutto per i ragazzi. La cosa importante è continuare a vincere, abbiamo dato un bel segnale al campionato”.

Vincere, continuare a vincere. Il Palermo ormai ci ha preso gusto ed è come se volesse continuare ad alimentare quello che è ormai un record nazionale. Prossima tappa domenica a Nola, in Campania, gara che si giocherà alle ore 14,30. Le seconde in classifica, ovvero Biancavilla, Acireale e Troina giocheranno rispettivamente contro Giugliano, Fc Messina e Cittanovese.

© Riproduzione riservata