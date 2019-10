Palermo, l'attacco è micidiale: 18 reti e un "super Santana"

Il Palermo è una perfetta macchina da gol. Le diciotto reti messe a segno sin qui, infatti, certificano l'attacco rosanero come il migliore del girone I. E c'è un dato - sottolineato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia oggi in edicola - che dà la vera misura delle capacità realizzative del Palermo: tutti i suoi attaccanti sono andati a segno. Ultimo in ordine di tempo è stato Felici, autore del gol sorpasso nell'ultimo match casalingo contro il Licata.

Pergolizzi si gode quindi una squadra capace di aggrapparsi ai suoi attaccanti nei momenti più complessi. Quando è stato costretto a rimontare il risultato, il Palermo è sempre andato a segno con i suoi attaccanti: Ricciardo e Santana su tutti. E non c'è stata fin qui partita in cui gli attaccanti non siano andati a segno, eccezion fatta per la trasferta di Roccella. Da Lucera a Sforzini passando per bomber Ricciardo e Ficarrotta: il Palermo riesce sempre a far male.

E se in squadra puoi contare su fuoriclasse come Santana diventa tutto più semplice. L'argentino, prossimo ai 38 anni, ha dimostrato di sapere rendere giustizia alla prima esperienza in rosanero. Chi pensava che Santana fosse tornato a Palermo per "svernare" si è quindi sbagliato di grosso. Fa un certo effetto pensare che tra il suo primo gol nella sua prima esperienza in rosanero e quello di domenica scorsa contro il Licata siano trascorsi ben 17 anni. Un'eternità. E nel mirino c'è adesso Franco Brienza, l'unico ad aver segnato con la maglia del Palermo in tutte le categorie, dalla C alla A passando per la Coppa Uefa. A Santana manca solo la C, la categoria che il Palermo spera di conquistare al termine del campionato.

