Nola-Palermo, per i rosanero curva a 17 euro, scoppia la protesta

Il prezzo del biglietto di curva per seguire la partita Nola-Palermo, per il settore ospiti, è di 17 euro più 2 euro per chi lo fa online e scoppia la protesta. "Tutti a fare la cresta sulla nostra passione e sul nostro nome. Ha cominciato la Lega Serie D facendoci pagare un milione in più per l'iscrizione al campionato e continuano le società alzando i prezzi del settore ospiti quando arriviamo noi". Lo scrivono gli ultrà del Palermo

A Nola si giocherà allo Sporting, impianto da poco più di mille posti in erba sintetica. Gli ultrà hanno affisso uno striscione alla cancellata dello stadio "Barbera" con la scritta "17 euro vergogna".

"17 euro (19 per chi lo fa online) di biglietto - scrivono gli ultrà della Curva Nord 12 in un messaggio su Facebook - per vedere il nostro Palermo giocare in un campo di calcetto è un ingiustizia, un insulto ma anche una consuetudine che sempre più società stanno attuando". Protesta anche da parte della curva nord inferiore che in un altro striscione ha scritto "No al caro biglietti", spiegando poi che "lo stadio deve essere uno spazio accessibile a tutti, non un privilegio per pochi. Vogliamo prezzi popolari in qualsiasi categoria, il calcio è del popolo".

