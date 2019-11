Palermo-Savoia, Pergolizzi: "Dobbiamo stare attenti alla fase difensiva"

Obiettivo undicesima vittoria consecutiva. Il Palermo domani contro il Savoia al Barbera cercherà di allungare ulteriormente la sua striscia di vittorie di fila. La buona notizia è che Santana e’ recuperato ed e’ stato convocato.

Il tecnico rosanero, Rosario Pergolizzi chiede una prova importante alla sua squadra: “Contro il Savoia è una sfida difficile. Loro sono stati costruiti per vincere il campionato, hanno ottimi giocatori. È uno scontro diretto, creano tante occasioni. Sarà una bella partita, mi aspetto degli step di miglioramento anche da parte nostra - ha detto Pergolizzi - dovremo ribattere colpo su colpo, stare attenti in fase difensiva. Dovremo sacrificarci in 11, non possiamo regalare nessun uomo. Vorrei vedere la mia squadra che vedo durante la settimana, che si impegni per 90′. Tridente? Non lo so, loro cambieranno e noi dobbiamo essere pronti”.

Pergolizzi fa una richiesta alla sua squadra: “Dobbiamo pensare positivo, è una partita importante ma vorrei una squadra che si divertisse mentre gioca a calcio. La classifica ci permette di non avere paura e di giocare divertendosi. Se ho studiato alternative a Sforzini? Se non dovessimo avere Ricciardo possiamo cambiare modo di giocare, a livello numerico abbiamo tanti attaccanti, possiamo cambiare anche durante la partita”.

