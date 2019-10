Palermo, altra rimonta vincente: battuto il Licata, ottava vittoria di fila

E sono otto. Il Palermo batte il Licata 2-1 e centra l’ottava vittoria consecutiva. Una partita sofferta ma alla fine vinta con il carattere della grande squadra. Ospiti che ce l’hanno messa tutta e che erano anche passati in vantaggio grazie al gol di Maltese, ma poi la consueta reazione d’orgoglio dei rosa ha permesso il ribaltamento firmato da Felici e Santana.

Un Palermo sempre più vincente e che grazie all’ottava vittoria di fila si allontana ulteriormente dalle seconde in classifica che sono Biancavilla e Acireale, distanti adesso otto punti. Vittoria che fa allungare la striscia di record e che mette le ali al Palermo di Pergolizzi. La cronaca:10' ritmi non altissimi, il Palermo sta giocando palla a terra ma il Licata al momento non si fa sorprendere. 18' clamorosa occasione per il Palermo, gran palla di Santana in mezzo per Ricciardo che tutto solo di testa alza sopra la traversa. Al 23’ gol del Licata, angolo perfetto, palla in mezzo per Maltese che di testa fredda Pelagotti per il gol del vantaggio.

Al Al 28’ pari rosanero con Felici: inserimento centrale di Felici che spiazza la difesa del Licata, entra in area e con un preciso diagonale fa secco il portiere del Licata per il gol del pari. Al 30’ vantaggio del Palermo con Santana, l'argentino scappa in contropiede, è imprendibile e con un dolce pallonetto batte per la seconda volta il portiere del Licata.

Nella ripresa succede poco all’inizio, prima occasione al 58’, Felici mette in mezzo e Ricciardo di testa prova a sorprendere Ingrassia, palla che sbatte sulla traversa. 70' gara che scorre senza particolari emozioni, ritmi che si sono abbassati. 73' Palermo vicino al terzo gol, Ricciardo di testa e ancora una volta Ingrassia si distende e salva. 80' ultima parte del match, il Licata sta cercando di conquistare campo per l'assalto finale. 86' occasionissima per il Licata, Doda salva in tackle su una conclusione a colpo vincente di un avversario. Finisce 2-1, Palermo sempre più inarrestabile.

