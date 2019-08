Pergolizzi e Castagnini si presentano: lotteremo per portare il Palermo in alto

Emozione, grinta, determinazione. Il nuovo Palermo presenta Rosario Pergolizzi e Renzo Castagnini, l'allenatore e il direttore sportivo che dovranno lanciare la squadra rosanero verso un rapido ritorno nel calcio che conta. In questo video la conferenza stampa integrale dal Sanlorenzo Mercato, andata in onda sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia.

Pochi nomi di mercato, ma dalle parole di Pergolizzi e Castagnini arriva una certezza: "Lotteremo con tutte le forze per riportare il Palermo in alto". Nessun dubbio sul modulo, sebbene non siano stati ancora ufficializzati acquisti, che sarà il 4-3-1-2.

Di seguito alcune frasi pronunciate dai protagonisti che oltre a rispondere alle domande dei giornalisti si sono confrontati anche con alcuni tifosi.

Castagnini: "Dobbiamo solo vincere. Ci proveremo con tutte le nostre forze. La vera difficoltà che abbiamo è il tempo, dobbiamo fare in fretta. Costruiremo una squadra mista, come ci impongono le regole, ma sarà competitiva".

Pergolizzi: "Sono qui per onorare la maglia. Dobbiamo imparare a conoscere le squadre che affronteremo. Ci sono molti siciliani in serie D. Troveremo stimoli, spirito di sacrificio, corsa e carattere".

Castagnini: "Ricciardi è molto avanti, anche se ancora non ci sono cose fatte. Aspettiamo la firma prima di confermare".

Pergolizzi: "Mercato? Posso solo fare proposte. I giovani che ho allenato? Sono passati tanti anni dalla vittoria con la Primavera... Con certezza posso dire che il modulo sarà il 4-3-1-2".

Il tecnico ha già fornito una lista di preferenze per la rosa che dovrà prendere parte al prossimo campionato di serie D. Giovani o giocatori di categoria, ma c'è poi l'interesse anche per i veterani, vecchie glorie rosanero che dovrebbero prendere in mano il gruppo in campo. Contatti sono in corso con Caracciolo e Santana.

Pergolizzi: "Ritengo che giocatori come Caracciolo e Santana possano calarsi nella realtà della serie D. Conta però la mentalità e la voglia di sacrificarsi".

Castagnini: "Qui deve venire gente che butta sangue. Se facciamo questo tutti sicuramente vinceremo. Sono rimasto folgorato dalla fiducia e dall'entusiasmo dei proprietari. Per me è una sfida affascinante e lo dimostra il calore della gente che ci accoglie ogni volta che ci muoviamo. Lotteremo per riportare in alto il Palermo. Professionalmente mi sento già in serie A".

