Palermo: oggi la firma di Ricciardo, ecco chi arriverà

Oggi sarà il giorno di Giovanni Ricciardo in rosanero. Manca ormai poco all’ufficialità, come ha detto ieri il ds Castagnini. Visite mediche e firma, Ricciardo sarà quindi il bomber del tecnico Pergolizzi che ha però chiesto a Castagnini e Sagramola di avere quanti più elementi possibili nel ritiro di Petralia.

Oggi tra l’altro il presidente rosanero Daniele Mirri farà proprio un sopralluogo nel paese madonita per capire se tutto è idoneo al ritiro dei rosanero che si svolgerà dal 12 al 22 agosto.

Tornando alla rosa, Castagnini ha già una lista di nomi da chiudere nel minor tempo possibile, club rosanero ad un passo anche Danilo Ambro, formalmente “under” (classe 1999) ma profilo di alto livello per la categoria: il Palermo lo aveva prestato nella scorsa stagione alla FeralpiSalò per poi riportarlo alla base, dove è effettivamente rientrato in attesa di una chiamata dalla nuova società.

Assieme a lui dovrebbe firmare anche Lucera, mentre si avvicinano anche gli ingaggi di Missaglia e dell’ex Primavera Corsino.

Mirri però vuole regalare un big a Pergolizzi, un giocatore che possa essere leader e trascinatore di un Palermo che dovrà avere più fame degli altri. Restano in piedi le ipotesi Santana e Caracciolo, giocatori che vengono ancora valutati, ma non sono escluse sorprese nei prossimi giorni.

Sempre in stand-by la situazione di Accardi e Mazzotta, i due continuano a non avere squadra e sarebbero propensi a ripartire dalla D e dal Palermo, ma il loro ingaggio al momento non è idoneo ai parametri della nuova società. Se ne parlerà nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata