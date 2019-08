Pergolizzi si presenta ai tifosi: "Allenare il Palermo è un sogno"

Sabato la presentazione della nuova società del Palermo al Renzo Barbera, oggi quella dell'allenatore: Rosario Pergolizzi.

Indimenticato dai tifosi palermitani per lo storico scudetto con la Primavera del Palermo conquistato l'8 giugno del 2009, oggi è chiamato alla nuova avventura, quella di guidare i rosanero in serie D e portarli nella categoria superiore.

"Sono orgoglioso, tornare nella città dove sono cresciuto e ho giocato è il sogno che tutti i palermitani vogliono", ha detto Rosario Pergolizzi. "Sono andato via dopo un fallimento e - continua - sono venuto dopo un fallimento ma ciò non mi spaventa. Ho detto e pensato che cercherò di rimanere attaccato più che posso alla panchina".

"Le responsabilità ci sono per tutti - ha poi aggiunto - , che ben vengano. È giusto lavorare, lavorare e lavorare. Dobbiamo pensare che siamo in serie D e chi viene qui non deve pensare ad essere bello ma concreto".

"C'è molta responsabilità - ha detto Renzo Castagnini, direttore sportivo del Palermo -, occorre ripartire da zero. È un onore, un piacere e non ci fa paura".

