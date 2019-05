Palermo in serie C, i tifosi scendono in piazza: "Meritiamo rispetto" - Video

Gli ultrà del Palermo "scendono in campo" a piazza Verdi per protestare contro la retrocessione del club in serie C, davanti ad un Teatro Massimo colorato di rosanero. Almeno un migliaio, come si vede dal video andato in onda in diretta sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia, i tifosi che hanno intonato cori chiedendo rispetto e sperando che domani da Roma arrivi uno stop alla decisione della Lega di B di far giocare i play-off da venerdì e di cancellare i play-out.

«Hanno calpestato i nostri colori - si legge in un volantino - Dimostriamo il nostro orgoglio, uniamoci in un solo corteo, urliamo la nostra rabbia, dimostriamo che Palermo è viva ed è pronta a difendere il proprio nome».

Alla manifestazione avrebbero voluto partecipare anche i giocatori del Palermo, ma hanno scelto di non farlo per evitare strumentalizzazioni. Presenti anche alcuni dipendenti del club, nelle vesti di tifosi ma non in rappresentanza della società.

